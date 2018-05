Prandelli dovrà risarcire il Valencia: "Potevo restare di più"

© foto di Federico De Luca

Cesare Prandelli dovrà risarcire il Valencia. L'ex commissario tecnico della Nazionale, attualmente senza panchina dopo l'esonero rimediato all'Al Nasr, ha concluso quest'oggi la causa col club spagnolo partita dopo le sue precipitose dimissioni arrivate il 30 dicembre del 2016 ad appena tre mesi dal suo ingaggio.

Prandelli riteneva che il club non avesse rispettato promesse di mercato, ma lo stesso non era ancora chiuso e il Valencia si era sentito danneggiato dal repentino addio dell'allenatore e da subito aveva annunciato una causa nei suoi confronti. "Sicuramente avrei potuto restare più a lungo - ha dichiarato Prandelli attraverso un comunicato - però sinceramente pensai che non c'erano le condizioni adeguate per farlo e la cosa mi parve un motivo sufficientemente importante per andarmene".

L'ex ct aveva deciso di patteggiare per evitare il Tribunale, ma dovrà corrispondere una somma economica al suo ex club.