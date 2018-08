LIVORNO, voto: 5,5 Giudizio La valutazione sul mercato degli amaranto deve essere scissa a metà. Da una parte c'è la scelta, saggia, di puntare su giocatori di grande esperienza per portare a casa il mantenimento della categoria. Dall'altra, però, i dubbi sulla tenuta atletica...

Nizza, niente OM per Balotelli: resta per un'altra stagione

Everton, Besic in prestito al Middlesbrough. E Bolasie può seguirlo

DFB-Pokal, i risultati: Hertha ok, il Borussia Dortmund soffre ma passa

PSG, in arrivo il rinnovo di Di Maria fino al 2021

Brighton, Murray è come il vino: migliora con l'età

PSG, c'è l'accordo con il Bayern Monaco per Bernat

Barcellona, nuovo tentativo per de Jong dell'Ajax

Preliminari Champions League, le partite in programma per oggi

Real Madrid, AS apre: "Rodrigo è il '9' che vuole Lopetegui"

Carragher elogia Van Dijk: "Vale i 75 milioni spesi per lui dal Liverpool"

Real Madrid, mistero Vinicius. Ancora zero minuti in gare ufficiali

Borussia Dortmund, tentativo per Paco Alcacer

PSG, fissato il presso per Lo Celso. Servono 35 milioni

Manchester United, smentiti contatti con Zidane per il dopo Mou

Il Barcellona guarda al futuro: offerta per Balerdi del Boca Juniors

Chelsea, derby madrileno per il terzino Marcos Alonso

Bordeaux, avviati i colloqui con Henry per la panchina

Le partite in programma: 21:00 BATE (Blr)-PSV (Ned) 21:00 Benfica (Por)-PAOK (Gre) 21:00 Stella Rossa (Srb)-Salzburg (Aut)

Oggi si torna in campo per disputare alcune partite dei preliminari di Champions League, ecco il programma completo:

