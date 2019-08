© foto di Insidefoto/Image Sport

Buona la prima per il Wolverhampton di Patrick Cutrone. La compagine inglese ha trionfato 4-0 nel match di andata contro il Pyunik, valevole per il terzo turno prelimare di Europa League. I Wolves hanno chiuso la pratica già nel primo tempo, con le reti di Doherty e Jimenez. Nella ripresa è arrivata la doppietta dell’attaccante messicano ad archiviare la pratica, nel finale in rete anche Neves, ormai la qualificazione è solo una formalità. Spazio anche per Cutrone, sceso in campo al 63’ al posto di Doherty.