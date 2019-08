© foto di Federico De Luca

Si sono chiuse le prime gare del terzo turno preliminare di Europa League. Succede di tutto tra Brondby e Braga, i portoghesi riescono a trovare due gol in pieno recupero. Il Wolverhampton dilaga contro il Pyunik, con un netto 4-0: in campo anche Cutrone, entrato al 63’. Pareggia lo Sparta Praga, mentre l’Astana trionfa 5-1. Successo anche per l’AEK, che supera il Craiova 2-0.

I risultati dell’8 agosto

FC Astana-Valletta 5-1

AEK Larnaca-Gent 1-1

Pyunik-Wolverhampton 0-4

Sparta Praga-Trabzonspor 2-2

Craiova-AEK 0-2

Brondby-Braga 2-4