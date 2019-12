Premier, 0-0 tra Everton e Arsenal nell'ultima prima di Ancelotti e Arteta

Carlo Ancelotti contro Mikel Arteta in tribuna, Duncan Ferguson contro Freddie Ljungberg in panchina. Nell'ultimo match con gli allenatori ad interim in panchina (i nuovi manager esordiranno nel Boxing Day) Everton ed Arsenal non si fanno male, si dividono la posta in palio non andando oltre lo 0-0. Finisce a reti bianche la sfida di Goodison Park, sotto gli occhi vigili dei due tecnici da poco annunciati. Poco spettacolo, ancor meno occasioni da gol. E un punto che forse fa più felice di Gunners che i Toffees.

Il programma del diciottesimo turno:

21 dicembre:

Everton-Arsenal 0-0

Aston Villa-Southampton

Bournemouth-Burnley

Brighton-Sheffield United

Newcastle-Crystal Palace

Norwich-Wolverhampton

West Ham-Liverpool (rinviata)

Manchester City-Leicester

22 dicembre:

Watford-Manchester United

Tottenham-Chelsea