Premier, -10 al gong: Arsenal, Pépé e non solo. Occhio a Rugani

L'8 giugno alle ore 17 locali chiuderà il mercato inglese. Di seguito il punto sulle big della Premier League:

Mercato partito in tono minore, ma che è in grande crescita. Dani Ceballos rinforza la mediana, anche se la formula d'acquisto (prestito secco molto oneroso) sorprende. Per William Saliba sono stati spesi 30 milioni di euro eppure il giocatore è stato lasciato in prestito al Saint-Etienne. Gli ultimi giorni vedranno l'affondo decisivo per Nicolas Pépé: i gunners sono in vantaggio sul Napoli, offrono più soldi al giocatore e un palcoscenico come quello della Premier League più affascinante. Davanti è duello anche per Wilfried Zaha: l'ivoriano ha fatto sapere al Crystal Palace di voler cambiare aria, l'Arsenal e l'Everton se lo contendono. Buone nuove per Kieran Tierney, il cui affare si sta sbloccando. Attenzione a Daniele Rugani: il centrale con l'arrivo di De Ligt e Demiral rischia di avere pochissimo spazio alla Juventus. Si cerca infine un difensore e un centrocampista centrale, più una alternativa a Leno fra i pali dopo il ritiro di Cech. Koscielny vuole tornare in Francia, potrebbe essere accontentato. Il club può cedere a seconda delle offerte Chambers, Jenkinson e Musfafi. Anche Elneny potrebbe salutare: sull'egiziano non mancano le squadre interessate.

Acquisti: Gabriel Martinelli (Ituano), Dani Ceballos (Real Madrid), William Saliba (Saint-Etienne).

Cessioni: Aaron Ramsey (Juventus), Petr Cech (ritirato), Danny Welbeck (svincolato), Stephan Lichtsteiner (svincolato), Cohen Bramall (svincolato), Charlie Gilmour (svincolato), Julio Pleguezuelo (svincolato), Jordi Osei-Tutu (VfL Bochum), Daniel Ballard (Swindon), David Ospina (Napoli), Vontae Daley-Campbell (Leicester), Ben Sheaf (Doncaster), William Saliba (Saint-Etienne)

FORMAZIONE TIPO: Leno; Bellerin, Sokratis, Mustafi, Kolasinac; Xhaka, Torreira; Maitland-Niles, CEBALLOS, Aubameyang; Lacazette.