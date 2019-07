Premier, -10 al gong: Liverpool, solo uscite. Preso il baby prodigio Elliott

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'8 giugno alle ore 17 locali chiuderà il mercato inglese. Di seguito il punto sulle big della Premier League:

Se hai vinto la Champions League (e l'anno prima sei arrivato in finale) e in campionato hai chiuso a 97 punti evidentemente c'è poco da correggere in sede di mercato. E il Liverpool è rimasto sostanzialmente a guardare. Squadra che vince non si cambia, al limite vengono aggiunti dei talenti utili per il futuro. Come Harvey Elliott, il più precoce esordiente in Premier League (l'anno scorso col Fulham a 16 anni e 30 giorni). L'occasione per lui di allenarsi con grandi giocatori e crescere ancor più velocemente. Per il resto può solo arrivare la ciliegina sulla torta con un centrocampista di qualità. Del resto si pensa a sfoltire e già un po' di lavoro è stato fatto: via Sturridge (troppi infortuni), via Moreno che non aveva spazio è tornato in Spagna. Si cercano acquirenti per Mignolet, che nulla può con un Alisson così. E si ascoltano offerte per Lallana.

Acquisti: Sepp van den Berg (PEC Zwolle), Harvey Elliott (Fulham).

Cessioni: Alberto Moreno (svincolato), Daniel Sturridge (svincolato), Connor Randall (svincolato), Adam Bogdan (svincolato), Sheyi Ojo (Rangers), Rafael Camacho (Sporting), Marko Grujic (Hertha BSC), Danny Ings (Southampton), Allan Rodrigues de Souza (Fluminense), Kamil Grabara (Huddersfield).

FORMAZIONE TIPO: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané