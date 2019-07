Premier, -10 al gong: Man City, occhio in difesa. Braccio di ferro per Sané

© foto di Imago Sportfotodienst

L'8 giugno alle ore 17 locali chiuderà il mercato inglese. Di seguito il punto sulle big della Premier League:

Il Fair Play Finanziario impone massima prudenza in fatto di acquisti. Tuttavia, il Manchester City ha speso per il solo Rodri ben 70 milioni di euro. Angeliño non è altro che un ritorno (oneroso) alla base. Poco altro si muove, con l'ultimo tassello che potrebbe essere rappresentato dal difensore centrale. L'obiettivo numero uno è Harry Maguire, ma sul giocatore del Leicester è in vantaggio il Manchester United che ha presentato un'offerta più alta. Per il resto si aspetteranno eventuali opportunità negli ultimi giorni di mercato. Lasciato in stand-by il discorso del terzino: piaceva (e piace) Cancelo ma le caselle al momento sono tutte occupate. E la priorità, più che a destra è nell'out opposto. Danilo, dato inizialmente in partenza, potrebbe rimanere a seguito delle condizioni non ottimali di Mendy. Capitolo cessioni: già ceduti Kompany e Delph, il club resiste nel braccio di ferro col Bayern Monaco per Leroy Sané. Gli 80 milioni chiesti per il giocatore è una cifra ritenuta dai bavaresi "immorale". Eppure i pluricampioni di Germania non mollano la presa.

Acquisti: Angelino (PSV), Rodri (Atletico Madrid).

Cessioni: Vincent Kompany (Anderlecht), Patrick Roberts (Norwich), Tom Dele-Bashiru (svincolato), Aaron Nemane (svincolato), Jack Harrison (Leeds United), Arijanet Muric (Nottingham Forest), Zack Steffen (Fortuna Dusseldorf), Pablo Mari (Flamengo), Fabian Delph (Everton), Philippe Sandler (Anderlecht), Manu Garcia (Sporting Gijon), Tom Dele-Bashiru (Watford), Douglas Luiz (Aston Villa), Yangel Herrera (Granada).

FORMAZIONE TIPO: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Mendy; D.Silva, RODRI, De Bruyne; B.Silva, Aguero, Sterling.