Premier, -10 al gong: Tottenham, di record in record. Occhio a Eriksen

L'8 giugno alle ore 17 locali chiuderà il mercato inglese. Di seguito il punto sulle big della Premier League:

Dopo una stagione di inattività nel mercato entrate, gli Spurs si stanno divertendo a battere i propri record. Il 2 luglio l'annuncio di Tanguy Ndombélé per 60 milioni di parte fissa e 10 di bonus. A breve è attesa quella di Giovani Lo Celso dal Betis. Non è finita qui: con l'addio di Fernando Llorente manca all'appello una punta. Il sogno è Paulo Dybala, la prima offerta è stata rispedita al mittente. Attenzione a Gareth Bale: il Real Madrid ha stoppato il suo trasferimento in Cina, Zidane non vede il gallese e la Premier League è l'unica soluzione possibile per il giocatore, per qualità del torneo, per forza economica e per ambiente. Non è finita nemmeno per Ryan Sessegnon. Il Fulham, nonostante la retrocessione in Championship, fa muro forte anche dell'interesse di altre big europee. Difficile immaginare il giocatore in seconda divisione. La partenza di Trippier e un Rose in uscita suggeriscono la ricerca di due esterni bassi. Il centrale difensivo solo in caso di cessione di Alderweireld. Scaduta la clausola di 28 milioni, gli Spurs possono fissare un prezzo ritenuto congruo. Attenzione a Eriksen: il campione danese entra nell'ultimo anno di contratto. A 27 anni vuole una nuova sfida, il Real Madrid nel caso non riuscisse ad arrivare a Pogba proverà ad acquistarlo. Come per il trasferimento di Hazard in Spagna per 100 milioni, anche il Tottenham chiederà molti soldi: almeno 75 milioni. Si è pronti ad ascoltare offerte per Wanyama, Nkoudou non rientra nei piani.

Acquisti: Kion Etete (Notts County), Jack Clarke (Leeds), Tanguy Ndombele (Olympique Lione).

Cessioni: Michel Vorm (svincolato), Dylan Duncan (svincolato), Charlie Freeman (svincolato), Tom Glover (svincolo), Connor Ogilvie (svincolato), Jamie Reynolds (svincolato), Luke Amos (QPR), Jack Clarke (Leeds), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Vincent Janssen (Monterrey).

FORMAZIONE TIPO: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Dier, NDOMBELE; Alli, Eriksen, Son; Kane.