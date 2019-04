Premier, bagarre City-Liverpool. Champions-EL, questione di un punto

Un punto di distanza tra Manchester City e Liverpool, un punto di distanza anche tra Champions ed Europa League. A sei giornate dal gong finale, la Premier League continua a regalare indubbiamente lo spettacolo più bello del calcio europeo. Se per il titolo è sempre stata corsa a due, coi Citizens adesso in testa alla classifica a quota 80 punti e determinati a ripetere il successo dello scorso anno, sono ben quattro infatti le squadre in corsa per gli altri due piazzamenti Champions: in ordine di graduatoria, Tottenham, Arsenal, Chelsea e Manchester United. Tutte nel giro di tre punti (da 64 a 61), un po' troppo discontinue nel corso del campionato, ma con un obiettivo chiaro da raggiungere per salvare la faccia, la panchina e la stagione. Per Pochettino, Emery, Sarri e - in toni minori - anche Solskjaer, accontentarsi dell'Europa League sarebbe d'altronde un vero e proprio "fallimento".

La classifica:

Manchester City 80

Liverpool 79

Tottenham 64

Arsenal 63*

Chelsea 63

Manchester United 61

Wolverhampton 47

Watford 46

Leicester 44

Everton 43

West Ham 42

Bournemouth 38

Crystal Palace 36

Newcastle 35

Brighton 33*

Southampton 33*

Burnley 33

Cardiff 28

Fulham 17 (già retrocesso)**

Huddersfield 14 (già retrocesso)

* Una partita in meno

** Una partita in più

Questo il calendario delle ultime sei giornate di Premier League (inclusi i recuperi del 31° turno):

Recuperi 31° turno

16.04 20:45 Brighton-Cardiff

23.04 20:45 Watford-Southampton

24.04 20:45 Wolves-Arsenal

24.04 21:00 Manchester Utd-Manchester City

33° turno

02.04 Watford - Fulham (Già giocata: 4-1)

02.04 Wolves - Manchester Utd (Già giocata: 2-1)

05.04 21:00 Southampton-Liverpool

06.04 16:00 Bournemouth-Burnley

06.04 16:00 Huddersfield-Leicester

06.04 16:00 Newcastle-Crystal Palace

07.04 15:05 Everton-Arsenal

08.04 21:00 Chelsea-West Ham

23.04 20:45 Tottenham-Brighton

34° turno

12.04 21:00 Leicester-Newcastle

13.04 13:30 Tottenham-Huddersfield

13.04 16:00 Brighton-Bournemouth

13.04 16:00 Burnley-Cardiff

13.04 16:00 Fulham-Everton

13.04 16:00 Southampton-Wolves

13.04 18:30 Manchester Utd-West Ham

14.04 15:05 Crystal Palace-Manchester City

14.04 17:30 Liverpool-Chelsea

15.04 21:00 Watford-Arsenal​​​​​​​

35° turno

20.04 13:30 Manchester City-Tottenham

20.04 16:00 Bournemouth-Fulham

20.04 16:00 Huddersfield-Watford

20.04 16:00 West Ham-Leicester

20.04 16:00 Wolves-Brighton

20.04 18:30 Newcastle-Southampton

21.04 14:30 Everton-Manchester Utd

21.04 17:00 Arsenal-Crystal Palace

21.04 17:00 Cardiff-Liverpool

22.04 21:00 Chelsea Burnley

36° turno

26.04 21:00 Liverpool-Huddersfield

27.04 13:30 Tottenham-West Ham

27.04 16:00 Crystal Palace-Everton

27.04 16:00 Fulham-Cardiff

27.04 16:00 Southampton-Bournemouth

27.04 16:00 Watford-Wolves

27.04 18:30 Brighton-Newcastle

28.04 15:05 Burnley-Manchester City

28.04 17:30 Manchester Utd-Chelsea

29.04 21:00 Leicester-Arsenal

37° turno *

04.05 16:00 Arsenal-Brighton

04.05 16:00 Bournemouth-Tottenham

04.05 16:00 Cardiff-Crystal Palace

04.05 16:00 Chelsea-Watford

04.05 16:00 Everton-Burnley

04.05 16:00 Huddersfield-Manchester Utd

04.05 16:00 Manchester City-Leicester

04.05 16:00 Newcastle-Liverpool

04.05 16:00 West Ham-Southampton

04.05 16:00 Wolves-Fulham

38° turno *

12.05 16:00 Brighton-Manchester City

12.05 16:00 Burnley-Arsenal

12.05 16:00 Crystal Palace-Bournemouth

12.05 16:00 Fulham-Newcastle

12.05 16:00 Leicester-Chelsea

12.05 16:00 Liverpool-Wolves

12.05 16:00 Manchester Utd-Cardiff

12.05 16:00 Southampton-Huddersfield

12.05 16:00 Tottenham-Everton

12.05 16:00 Watford-West Ham

* Orari, anticipi e posticipi ancora da definire