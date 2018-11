Premier, Bamba trascina il Cardiff City al 90': 2-1 contro il Brighton

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un gol di Bamba al 90' trascina il Cardiff City contro il Brighton. Nel dodicesimo turno di Premier League sono gli ospiti a portarsi in vantaggio al 6' con Dunk, prima del pari di Paterson al 28' e dell'espulsione di Stephens al 34'. Un rosso che condiziona inevitabilmente la gara, aiutando i padroni di casa a conquistare l'intera posta in palio nel finale. Vittoria importante per il Cardiff, che si allontana momentaneamente dalla zona retrocessione raggiungengo quota otto punti (sedicesimo in classifica). Dodicesimo con quattordici lunghezze, invece, il Brighton.

Questo il programma completo della dodicesima giornata di Premier:

10/11

13:30 Cardiff-Brighton 2-1

16:00 Huddersfield-West Ham

16:00 Leicester-Burnley

16:00 Newcastle-Bournemouth

16:00 Southampton-Watford

18:30 Crystal Palace-Tottenham

11/11

13:00 Liverpool-Fulham

15:15 Chelsea-Everton

17:30 Arsenal-Wolves

17:30 Manchester City-Manchester Utd