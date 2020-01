Premier, Chelsea non va oltre il pari contro il Brighton. Aston Villa ok

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea non va oltre all'1-1 contro il Brighton nella 21esima giornata di Premier League. Azpilicueta ha portato in vantaggio i Blues dopo soli 10 minuti nel primo tempo, ma nella ripresa, intorno all'84, è stato Jahanbakhsh a siglare l'inatteso pareggio. Adesso i londinesi si portano a -5 dal Manchester City terzo mantenendo cinque punti dal Manchester United, quinto.

Nell'altro anticipo, l'Aston Villa ha sbancato in trasferta contro il Burnley vincendo per 2-1. Prima Wesley e poi Grealish, nel primo tempo avevano già messo la partita sul binario giusto per i Villans che poi hanno subito il gol all'80' da parte di Wood, che nulla è servito per cambiare il risultato finale. La squadra di Dean Smith recupera terreno dunque proprio sul Burnley allontanando momentaneamente la zona calda della classifica.