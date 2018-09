Premier, club chiedono marcia indietro sulla fine anticipata del mercato

Non sembra essere stata presa particolarmente bene dalle società inglesi la scelta della FA di anticipare la chiusura del mercato ad un giorno prima dell'inizio del campionato. Tanto che, iniziando molto prima, le squadre d'Oltremanica non sono potute neanche arrivare a dieci giorni di agosto per poter concludere le operazioni in entrata. Secondo quanto riferisce il Sun adesso la volontà di gran parte delle squadre di Premier League sarebbe quella di abrogare la norma e tornare a poter concorrere con gli altri grandi mercati europei, eccetto la Serie A, fino al 31 di agosto.