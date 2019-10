Premier, dopo i 9 gol del Leicester ecco il tris del City: Aston Villa ko

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Manchester City torna a occupare il secondo posto in Premier League. La squadra di Guardiola ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Crystal Palace e Atalanta grazie a un secco 3-0 rifilato all'Aston Villa. I gol, tutti realizzati nella ripresa, sono stati firmati da Sterling, De Bruyne e Gundogan.

Vittoria convincente dei campioni in carica, che hanno però chiuso la partita in dieci uomini a causa del doppio giallo rimediato nei minuti finali dal Fernandinho. In campo per tutti i 90 minuti l'ex Juventus Joao Cancelo.

Il programma del decimo turno di Premier League

Southampton-Leicester 0-9

Manchester City-Aston Villa 3-0

16.00 - Brighton-Everton

16.00 - Watford-Bournemouth

16.00 - West Ham-Sheffield United

18.30 - Burnley-Chelsea

Domani

15.00 - Newcastle-Wolves

17.30 - Arsenal-Crystal Palace

17.30 - Liverpool-Tottenham

17.30 - Norwich-Manchester United

La classifica

Liverpool 25

*Manchester City 22

*Leicester City 20

Chelsea 17

Arsenal 15

Crystal Palace 14

Tottenham 12

Burnley 12

Sheffield United 12

Bournemouth 12

West Ham 12

Wolves 11

*Aston Villa 11

Manchester United 10

Everton 10

Brighton 9

Newcastle 8

*Southampton 8

Norwich 7

Watford 4

*=Una gara in più