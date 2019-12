Premier, Mou pareggia con l'ultima della classe. Leicester insaziabile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il fanalino di coda Norwich City ferma in casa il Tottenham nel 20° turno di Premier League. A Carrow Road, Eriksen (55') e Kane su rigore (83') rispondono al gol di Vrancic (18') e all'autorete di Aurier (61'). Quinto posto in classifica con 30 punti dunque per gli Spurs, ultimo posto a quota 13 lunghezze per i Canaries.

Continua a correre invece il Leicester, che espugna l'Olympic Stadium grazie alle reti di Iheanacho (40') e Gray (56') dopo il momentaneo pari del West Ham firmato da Fornals (45'). Sempre seconde in graduatoria le Foxes, ora a 52 punti e -10 dal Liverpool, mentre gli Hammers sono solo diciassettesimi con 19 lunghezze.

Il programma del ventesimo turno:

Oggi :

Brighton-Bournemouth 2-0

Newcastle-Everton 1-2

Southampton-Crystal Palace 1-1

Watford-Aston Villa 3-0

Norwich-Tottenham 2-2

West Ham-Leicester 1-2

20:45 Burnley-Manchester United

Domani:

15:00 Arsenal-Chelsea

17:30 Liverpoool-Wolverhmapton

19:00 Manchester City-Sheffield United