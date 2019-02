Premier, i risultati: Higuain trascina il Chelsea con due gol, Everton ko

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria del Tottenham nel lunch-game contro il Newcastle, si sono giocate altre cinque gare valide per il 25° turno di Premier League. Primi due gol con la maglia del Chelsea per Gonzalo Higuain, che ha momentaneamente trascinato la squadra di Sarri al quarto posto in classifica con 50 punti. Questi tutti i risultati e i marcatori:

Brighton-Watford 0-0

Burnley-Southampton 1-1 (55' Redmond, 94' rig. Barnes)

Chelsea-Huddersfield 5-0 (16' e 69' Higuain, 46' e 66' Hazard, 86' David Luiz)

Crystal Palace-Fulham 2-0 (25' rig. Milivojevic, 87' Hennessey)

Everton-Wolverhampton 1-3 (7' rig. Ruben Neves, 27' André Gomes, 45' Jimenez, 66' Dendoncker)

Questo il programmato completo del 25° turno di Premier League:

Sabato

13:30 Tottenham-Newcastle 1-0

16:00 Brighton-Watford 0-0

16:00 Burnley-Southampton 1-1

16:00 Chelsea-Huddersfield 5-0

16:00 Crystal Palace-Fulham 2-0

16:00 Everton-Wolves 1-3

18:30 Cardiff-Bournemouth

Domenica

15:05 Leicester-Manchester Utd

17:30 Manchester City-Arsenal