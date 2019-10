Premier, i risultati: Liverpool in testa, lo United vince dopo oltre un mese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Liverpool vince 2-1 il big match col Tottenham e si riporta in vetta solitaria a +6 sul City. Il Manchester United torna a gioire in campionato dopo oltre un mese, imponendosi per 3-1 sul campo del Norwich, mentre l'Arsenal pareggia 2-2 col Crystal Palace. Questi tutti i risultati e i marcatori delle tre gare valide per il 10° turno di Premier League disputate questo pomeriggio:

Arsenal-Crystal Palace 2-2 (7' Sokratis, 9' David Luiz, 32' rig. Milivojevic, 52' Ayew)

Liverpool-Tottenham 2-1 (1' Kane, 52' Henderson, 75' rig. Salah)

Norwich-Manchester United 1-3 (21' McTominay, 30' Rashford, 73' Martial, 88' Hernandez)

Il programma completo del 10° turno di Premier League:

Venerdì

Southampton-Leicester 0-9

Sabato

Manchester City-Aston Villa 3-0

Brighton-Everton 3-2

Watford-Bournemouth 0-0

West Ham-Sheffield United 1-1

Burnley-Chelsea 2-4

Domenica

Newcastle-Wolverhampton 1-1

Arsenal-Crystal Palace 2-2

Liverpool-Tottenham 2-1

Norwich-Manchester United 1-