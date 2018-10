Premier, i risultati: vincono Tottenham e Wolves, tonfo del Watford

Vince ma non convince la Roma e tutto sommato va bene così. I giallorossi si scoprono cinici, abili nello sfruttare al massimo le proprie qualità (leggi calci piazzati e centimetri dei giocatori) e soprattutto fortunati. A Empoli finisce 2-0, chiudendo un filotto di quattro vittorie...

Le pagelle del Benevento - Non basta Nicolas Viola. Impalpabile Improta

Le pagelle del Pescara - Scatenato Machin, momento d'oro per Mancuso

Serie B, i finali delle gare delle 15: ok Foggia e Pescara

Spezia, i convocati di Marino: rientra Lamanna, out Galabinov e De Col

Perugia, Melchiorri: "Partita che volevamo vincere, contento per il gol"

Serie B, Melchiorri lancia il Perugia: Venezia ko in dieci

Palermo, i convocati di Stellone per il match contro il Crotone

Padova, i convocati di Bisoli: out Belingheri, ci sono Capelli e Bonazzoli

Salernitana, prevista per martedì la ripresa dei lavori

Wolverhampton, Everton e Tottenham vincono di misura, pesante ko casalingo per il Watford. Questi tutti i risultati delle cinque gare giocate nel pomeriggio, valide per l'ottava giornata di Premier League :

