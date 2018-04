Premier, il Chelsea non va oltre l'1-1 col West Ham: Champions lontana

© foto di Insidefoto/Image Sport

Finita da pochi minuti l'ultima gara in programma nella domenica di Premier, che metteva di fronte nel derby londinese Chelsea e West Ham. E si è rivelata un'altra chance persa dai Blues di Conte per accorciare rispetto alla zona Champions, ancora distante dieci lunghezze. Al gol segnato da Azpilicueta nel primo tempo ha risposto Chichiarito Hernandez nel corso della ripresa. Un punto per uno.