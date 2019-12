Il derby londinese di fine anno va al Chelsea che ha trionfato per 2-1 in casa dell'Arsenal. Eppure i Gunners sono passati in vantaggio al 13' con Aubameyang ma nel finale di gare i Blues hanno ribaltato la situazione con i gol di Jorginho e Abraham in appena quattro minuti. Con questo successo il Chelsea torna alla vittoria dopo il ko col Southampton e sale a 35 punti in classifica allontanando lo United quinto, mentre l'Arsenal resta a quota 24. Brutto debutto in casa per Arteta...

Il programma del ventesimo turno:

Sabato :

Brighton-Bournemouth 2-0

Newcastle-Everton 1-2

Southampton-Crystal Palace 1-1

Watford-Aston Villa 3-0

Norwich-Tottenham 2-2

West Ham-Leicester 1-2

Burnley-Manchester United 0-2

Domenica:

Arsenal-Chelsea 1-2

17:30 Liverpoool-Wolverhmapton

19:00 Manchester City-Sheffield United