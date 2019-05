© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Premier League 2019-2020 sarà a tutti gli effetti un campionato inglese. La retrocessione del Cardiff e la mancata promozione dello Swansea priverà al torneo la partecipazione di squadre gallesi. Non accadeva dalla stagione 2010-11.

Il Galles, sin dalla creazione del campionato nazionale nel 1992, ha avuto delle eccezioni che hanno militato nel campionato inglese: i citati Cardiff e Swansea (entrambe il prossimo anno in Championship), oltre al Wrexham (National League, quinta divisione). Le tre squadre hanno sempre fatto parte della Football League. A queste va aggiunta fra le squadre professioniste il Newport, che parecipa in League Two, la quarta divisione mentre fra i dilettanti troviamo il Colwyn Bay che ha giocato in Inghilterra (ottava divisione) per l'ultima volta: dal prossimo anno entrerà a far parte della federazione gallese.