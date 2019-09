Premier, il Liverpool espugna Stamford Bridge. Impresa Arsenal in 10

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' tornato a vincere il Liverpool che dopo la sconfitta di Napoli, ha conquistato la sesta vittoria in sei giornate di Premier League espugnando per 2-1 lo Stamford Bridge. I Reds sono passati in vantaggio al 14' con Alexander-Arnold e al 30' era già sul 2-0 grazie al raddoppio di Firmino. Nella ripresa il Chelsea ha provato a riaprirla con la rete di Kante ma non è riuscito a trovare il pari. Con questo successo il Liverpool è salito a punteggio pieno a 18 punti in classifica e continua a tenere a distanza il City, mentre la squadra di Lampard resta a quota 8.

Nell'altra gara delle 17.30 l'Arsenal ha compiuto un'impresa vincendo 3-2 in rimonta e in 10 dal primo tempo contro un Aston Villa mai domo. Gli ospiti infatti sono passati in vantaggio al 20' con McGinn e al 41' i Gunners sono rimasti in 10 per l'espulsione causa doppio giallo di Maitland-Niles. Nella ripresa però prima l'Arsenal ha pareggiato il rigore di Pepe, poi ha subito il 2-1 di Villans firmato da Wesley ma nel finale ha trovato il 2-2 Chambers e poi subito dopo la rimonta con il solito Aubameyang. Successo fantastico per i Gunners che salgono così a 11 punti in classifica mentre l'Aston Villa resta a quota 4.

LA GIORNATA DI PREMIER LEAGUE

Southampton-Bournemouth 1-3

Leicester - Tottenham 2-1

Burnley - Norwich 2-0

Everton - Sheffield Utd 0-2

Manchester City - Watford 8-0

Newcastle - Brighton 0-0

Domenica

Crystal Palace-Wolverhampton 1-1

West Ham-Manchester United 2-0

Arsenal-Aston Villa 3-2

Chelsea-Liverpool 1-2