Premier, il Liverpool non ne sbaglia una: 3-1 al Newcastle, ora il Napoli

Cinque su cinque. C'è Sadio Mané a trascinare il Liverpool all'ennesimo successo in Premier League per legittimare la vetta della classifica. L'attaccante senegalese è autore di una doppietta nella sfida contro il Newcastle e ha il merito di far passare ben presto lo spavento che s'è preso Anfield dopo sette minuti, al momento del gol del vantaggio ospite di Willems. Don't worry, ci pensa lui. Una doppietta in dodici minuti per ribaltare le cose ancor prima del duplice fischio. Poi il solito Salah, a mettere in ghiaccio il tutto e mandare un messaggio: "E' vinta, ora pensiamo al Napoli". Dall'alto della Premier League, i Reds si proiettano al San Paolo: martedì sarà tempo di Champions League, arriveranno i campioni d'Europa e la capolista (al momento solitaria) del campionato più bello del mondo.

La quinta giornata di Premier:

Liverpool-Newcaslte 3-1

Brigton-Burnley

Manchester United-Leicester

Sheffield United-Southampton

Tottenham-Crystal Palace

Wolverhampton-Chelsea

Norwich-Manchester City

Bournemouth-Everton (domani)

Watford-Arsenal (domani)

Aston Villa-West Ham (lunedì)