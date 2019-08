Premier, il Liverpool non si ferma: tris rifilato al Burnley e primo posto

© foto di Imago/Image Sport

Quarta vittoria di fila conquistata dal Liverpool che va alla prima pausa internazionale a punteggio pieno in classifica grazie al 3-0 rifilato al Burnley. La squadra di Klopp è passata in vantaggio al 33' con l'autogol di Wood e poi ha raddoppiato al 37' con Mane e nella ripresa si è aggiunto alla festa anche Roberto Firmino. Con questo successo i Reds salgono a 12 punti in classifica e il Burnley resta a quota 4.

Questo il programma completo del 4° turno di Premier League:

Sabato

13:30 Southampton - Manchester Utd 1-1

16:00 Chelsea - Sheffield Utd 2-2

16:00 Crystal Palace - Aston Villa 1-0

16:00 Leicester - Bournemouth 3-1

16:00 Manchester City - Brighton 4-0

16:00 Newcastle - Watford 1-1

16:00 West Ham - Norwich 2-0

18:30 Burnley - Liverpool 0-3

Domenica

15:00 Everton - Wolves

17:30 Arsenal - Tottenham

La classifica - Liverpool 12; Manchester City 10; Leicester City 8; Crystal Palace 7; West Ham 7; *Arsenal 6; Manchester United 5; Sheffield United 5; Chelsea 5; Burnley 4; *Tottenham 4; *Everton 4; Southampton 4; Newcastle 4; Bournemouth 4; Brighton 4; *Wolves 3; Aston Villa 3; Norwich 3; Watford 1.

*=Una gara in meno