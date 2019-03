Partita emozionante quella che ha chiuso la domenica della 31^ giornata di Premier League. Lo spettacolo in quel di Anfield era atteso già sulla carta, dato che il Liverpool ospitava il Tottenham costretto a vincere per mantenere il primato in classifica. I Reds avevano sbloccato la questione poco dopo il quarto d'ora di gioco grazie a Firmino, ma il gol di Lucas Moura aveva indirizzato il punteggio in parità nella ripresa. Prima della decisiva autorete di Alderweireld, con però Lloris principale indiziato, che ha regalato il successo alla squadra di Klopp a ridosso del novantesimo.

Questo il programma completo del 31° turno di Premier:

Sabato :

13:30 Fulham - Manchester City 0-2

16:00 Brighton - Southampton 0-1

16:00 Burnley - Wolves 2-0

16:00 Crystal Palace - Huddersfield 2-0

16:00 Leicester - Bournemouth 2-0

16:00 Manchester Utd - Watford 2-1

18:30 West Ham - Everton 0-2

Domenica :

15:05 Cardiff - Chelsea 1-2

17:30 Liverpool - Tottenham 2-1