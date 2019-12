Premier, il Liverpool strapazza il Bournemouth. Manita del Tottenham

Il Liverpool strapazza in trasferta il Bournemouth e blinda il primo posto in classifica, mentre Mourinho sfata il tabù Burnley col suo Tottenham. Questi tutti i risultati e i marcatori delle gare giocate questo pomeriggio, valide per il 16° turno di Premier League:

Bournemouth-Liverpool 0-3 (35' Oxlade-Chamberlain, 44' Keita, 54' Salah)

Tottenham-Burnley 5-0 (4' e 54' Kane, 9' Lucas Moura, 32' Son, 74' Sissoko)

Watford-Crystal Palace 0-0

Il programma completo del 16° turno di Premier:

Sabato

13:30 Everton - Chelsea 3-1

16:00 Bournemouth - Liverpool 0-3

16:00 Tottenham - Burnley 5-0

16:00 Watford -Crystal Palace 0-0

18:30 Manchester City - Manchester Utd

Domenica

15:00 Aston Villa - Leicester

15:00 Newcastle - Southampton

15:00 Norwich - Sheffield Utd

17:30 Brighton - Wolves

Lunedì

21:00 West Ham-Arsenal