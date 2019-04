Premier, il Liverpool torna in vetta e riabbraccia Oxlade-Chamberlain

© foto di Imago/Image Sport

Il Liverpool si sbarazza agevolmente del fanalino di coda Huddersfield e torna in testa alla classifica di Premier. La squadra di Klopp si impone con un secco 5-0: match già chiuso nel primo tempo con le reti di Keita, Mané e Salah, nella ripresa arrivano le doppiette per Salah e Mané, in lotta per la classifica marcatori. L'egiziano comanda con 21 gol, uno in più del compagno di squadra e due in più di Aguero e Aubameyang. Buone notizie per l'allenatore tedesco, che ritrova Oxlade-Chamberlain dopo un anno. L'inglese, che si era infortunato al ginocchio contro la Roma nella semifinale di Champions della passata stagione, è entrato al 73' al posto di Sturridge.