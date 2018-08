Premier, il Watford vola: 2-1 al Palace e Hornets primi con il Liverpool

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Conclusa da qualche istante la prima partita domenicale della 3^ giornata di Premier League. Che regala un altro capitolo del grande inizio Watford targato Javi Gracia. Il manager spagnolo sta vivendo un inizio incredibile, che vede gli Hornets a punteggio pieno, in vetta assieme solamente al Liverpool, in attesa del Chelsea di Sarri che tra poco sarà in campo. La terza vittoria è arrivata per 2-1 contro un combattivo Crystal Palace, domato grazie ai gol di due ex Serie A come Pereyra e Holebas. Ha solamente accorciato le distanze a dieci dalla fine Zaha.

IERI

Wolverhampton - Manchester City 1-1

Arsenal - West Ham 3-1

Bournemouth - Everton 2-2

Huddersfield - Cardiff 0-0

Southampton - Leicester 1-2

Liverpool - Brighton 1-0

OGGI

Watford - Crystal Palace 2-1

Fulham - Burnley (ore 17)

Newcastle - Chelsea (ore 17)

LUNEDI

Manchester United - Tottenham (27/8, ore 21)