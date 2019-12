© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Basta un gol di Sadio Mane a fine primo tempo per lanciare il Liverpool sempre più in alto, nella corsa per tornare sul trono d'Inghilterra. La squadra di Klopp ha infatti vinto 1-0 l'ultima partita dell'anno solare contro il Wolverhampton, volando così a più tredici punti sul Leicester secondo, con addirittura una partita in meno da dover recuperare.

Liverpool - Wolverhampton 1-0

(42' Mané)

Il programma del ventesimo turno:

Sabato :

Brighton-Bournemouth 2-0

Newcastle-Everton 1-2

Southampton-Crystal Palace 1-1

Watford-Aston Villa 3-0

Norwich-Tottenham 2-2

West Ham-Leicester 1-2

Burnley-Manchester United 0-2

Domenica:

Arsenal-Chelsea 1-2

Liverpoool-Wolverhampton 1-0

19:00 Manchester City-Sheffield United