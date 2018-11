Premier, l'Huddersfield vince 1-0 e lascia il Fulham in ultima posizione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima vittoria in campionato per l'Huddersfield, che batte il Fulham nel posticipo dell'undicesimo turno di Premier League e scavalca in classifica i londinesi e il Cardiff, portandosi a quota 6 punti. A decidere la sfida è un'autorete di Fosu-Mensah al 29'.