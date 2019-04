Premier, la classifica aggiornata: ko pesanti per Tottenham e Cardiff

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tonfo casalingo del Tottenham, il Chelsea domani può raggiungerlo al terzo posto in classifica. Questa la classifica aggiornata della Premier League, in attesa delle ultime quattro gare valide per il 36° turno:

Liverpool 91

Manchester City 89*

Tottenham 70

Chelsea 67*

Arsenal 66*

Manchester United 64*

Wolverhampton 54

Everton 50

Watford 50

Leicester 48*

West Ham 46

Crystal Palace 43

Bournemouth 42

Newcastle 41*

Burnley 40*

Southampton 38

Brighton 34*

Cardiff 31

Fulham 26 (Già retrocesso)

Huddersfield 14 (Già retrocesso)

* Una partita in meno

Questo il programma completo del 36° turno di Premier:

26.04 21:00 Liverpool-Huddersfield 5-0

27.04 13:30 Tottenham-West Ham 0-1

27.04 16:00 Crystal Palace-Everton 0-0

27.04 16:00 Fulham-Cardiff 1-0

27.04 16:00 Southampton-Bournemouth 3-3

27.04 16:00 Watford-Wolves 1-2

27.04 18:30 Brighton-Newcastle

28.04 15:05 Burnley-Manchester City

28.04 17:30 Manchester Utd-Chelsea

29.04 21:00 Leicester-Arsenal