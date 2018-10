Premier, la sfida fra Cardiff e Leicester si giocherà regolarmente

La sfida fra Cardiff e Leicester in programma sabato 3 alle ore 16 si giocherà regolarmente. La comunicazione arriva dai canali social della Premier League dopo un confronto con i dirigenti delle Foxes. Nelle scorse ore si era pensato ad un rinvio in segno di rispetto per la scomparsa del patron Vichai Srivaddhanaprabha ma come detto la partita si giocherà regolarmente. Tutte le 20 squadre di Premier indosseranno, nel fine settimana, la fascia al braccio in segno di lutto.

Following consultation with @LCFC we can confirm that #CARLEI will go ahead as scheduled. Players will wear black armbands at all Premier League fixtures this weekend as a mark of respect.

More: https://t.co/Gpac3s45nK pic.twitter.com/CccDvR6s3D

— Premier League (@premierleague) October 30, 2018