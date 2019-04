Premier, le formazioni ufficiali del derby di Manchester: c'è Darmian

© foto di Imago/Image Sport

È tutto pronto a Old Trafford per il derby di Manchester, recupero del 31° turno di Premier League. Queste le formazioni ufficiali di United e City, entrambe a caccia di punti preziosi, l'una nella corsa Champions e l'altra per il titolo:

Manchester United (4-4-2): De Gea; Darmian, Lindelof, Smalling, Shaw; Young, Fred, Pereira, Pogba; Lingard, Rashford. All.: Solskjaer.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; Fernandinho, Gundogan, Silva; Bernardo, Aguero, Sterling. All.: Guardiola.