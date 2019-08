Premier League, 1° turno - Big match a Manchester, Solskjaer vs Lampard

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' il campionato più ricco e più affascinante del mondo, la Premier League ai nastri di partenza in questo caldo weekend di agosto.La Community Shield come antipasto la scorsa settimana conquistata dal solito Manchester City contro il Liverpool, una sfida che sicuramente si ripeterà. Un solo punto di distacco, una delle lotte al titolo più emozionanti di sempre che hanno visto trionfare la formazione di Guardiola. Klopp non ci sta, nessuna operazione nel mercato in entrata e soltanto qualche uscita di secondo piano a confermare l'impianto di squadra che comunque ha conquistato la Champions League. La prima del City sarà all'Etihad Stadium davanti al proprio pubblico, nell'anticipo del sabato alle 13.30 ci sarà l'ambizioso West Ham di Pellegrini che ha ceduto Arnautovic sostituito dal promettente spagnolo Fornals.

L'Everton di Moise Kean sarà di scena a Londra contro il Crystal Palace mentre suscita sicuramente curiosità la sfida tra Watford e Brighton. Gli Hornets dopo l'ottima stagione passata, chiusa con lo scottante 6-0 in finale di FA Cup contro il City, hanno messo nel motore due frecce di sicuro affidamento con l'ex Arsenal Welbeck ed il veloce ivoriano Ismaila Sarr. Burnley impegnato invece in casa contro il Southampton a caccia di riscatto, prima per il neo promosso Sheffield United in casa del Bournemouth.

Il Tottenham lotterà per il titolo? - Zero acquisti e finale di Champions League persa contro il Liverpool, una stagione quasi trionfale per gli Spurs che hanno confermato Pochettino in panchina e operato sul mercato con tre colpi mirati. Saltato Paulo Dybala, ecco il mediano Ndombele dal Lione mentre due giorni fa è arrivata l'ufficialità di due stelline del futuro, Lo Celso e Sessegnon. Acquisti che permettono al Tottenham di sognare in grande, l'importante è cominciare bene contro il neo promosso Aston Villa.

Innesti da top team dal mercato per l'Arsenal di Unai Emery, i Gunners con un Pepé in più proveranno ad insidiare le solite due. A Londra in tanti si aspettano di più, a partire proprio dalla società. Un banco di prova importante quello del St. James Park contro il Newcastle al termine del triennio di Rafa Benitez. I tifosi del Torino domenica alle 15.00 osserveranno con particolare interesse la sfida tra Leicester e Wolves con gli ospiti che saranno i prossimi avversari dei granata in Europa League.

Old Trafford ore 17.30, il big match - Questa prima giornata di Premier League si chiude con il botto, a Manchester è già tempo di grande sfida tra lo United ed il Chelsea. I padroni di casa hanno confermato Solskjaer, ceduto Lukaku e trattenuto lo scontento Pogba e come se non bastate speso più di 100 milioni per due difensori come Maguire e Wan-Bissaka. E' andata male invece al Chelsea, dopo la separazione con Sarri ecco il ritorno di Frank Lampard nelle vesti di allenatore mentre il mercato bloccato non ha permesso colpi se non l'arrivo di Pulisic ma sempre con un Hazard in meno.