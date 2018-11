Premier League, 13° turno: Ranieri vince al debutto, super City

© foto di Imago/Image Sport

Si sono da poco concluse le gare della tredicesima giornata di Premier League. Claudio Ranieri vince al debutto sulla panchina del Fulham, 3-2 contro il Southampton. Vittorie in trasferta per Liverpool e Manchester City, rispettivamente contro Watford e Manchester City. Pareggio a reti bianche per il Manchester United contro il Crystal Palace.

Sabato 24 novembre

Brighton-Leicester 1-1 (15' Murray, 79' Vardy)

Everton-Cardiff 1-0 (59' Sigurdsson)

Fulham-Southampton 3-2 (18' Armstrong, 33' Mitrovic, 43' Schurrle, 53' Armstrong, 63' Mitrovic)

Manchester United-Crystal Palace 0-0

Watford-Liverpool 0-3 (67' Salah, 76' Alexander-Arnold, 89' Firmino)

West Ham-Manchester City 0-4 (11' Silva, 19' Sterling, 34' Sanè, 90+3' Sanè)

Domenica 25 novembre

Bournemouth-Arsenal

Wolverhampton-Huddersfield

Lunedì 26 novembre

Burnley-Newcastle

CLASSIFICA

Manchester City 35

Liverpool 33

Chelsea 28*

Tottenham 27*

Arsenal 24*

Everton 22

Manchester United 21

Bournemouth 20*

Watford 20

Leicester 18

Wolverhampton 16*

Brighton 15

West Ham 12

Newcastle 9*

Crystal Palace 9

Burnley 9*

Southampton 8

Cardiff 8

Fulham 8

Huddersfield 7*

* una partita in meno