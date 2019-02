Premier League, 27a giornata: il Tottenham cade a Burnley

Il Tottenham perde a Burnley e butta via la possibilità di rimanere agganciato al treno per il titolo. 2-1 il finale a "Turf Moor" con i Claret in rete con Wood e Barnes. In mezzo l'illusorio pari del solito Harry Kane.

Di seguito il programma del 27°m turno di Premier League e la classifica:

6 febbraio

EVERTON-MANCHESTER CITY 0-2 - 45'+2 Laporte, 90'+7 Gabriel Jesus

Venerdì

CARDIFF-WATFORD 1-5 - 18', 61' e 63' Deulofeu (W), 73' e 90'+1 Deeney (W), 82' Bamba (C)

WEST HAM-FULHAM 3-1 - 3' Babel (F), 29' Chicharito (W), 40' Diop (W), 90'+1 Antonio (W)

Oggi

BURNLEY-TOTTENHAM 2-1 - 57' Wood (B), 65' Kane (T), 83' Barnes (B)

BOURNEMOUTH-WOLVERHAMPTON ore 16

NEWCASTLE-HUDDERSFIELD ore 16

LEICESTER-CRYSTAL PALACE ore 18.30

Domani

ARSENAL-SOUTHAMPTON ore 15.05

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL ore 15.05

Rinviata

CHELSEA-BRIGHTON



Classifica

MANCHESTER CITY 65

LIVERPOOL 65

TOTTENHAM 60

MANCHESTER UNITED 51

ARSENAL 50

CHELSEA 50

WATFORD 40

WOLVERHAMPTON 39

WEST HAM 36

EVERTON 33

BOURNEMOUTH 33

LEICESTER 32

BURNLEY 30

CRYSTAL PALACE 27

BRIGHTON 27

NEWCASTLE 25

CARDIFF 25

SOUTHAMPTON 24

FULHAM 17

HUDDERSFIELD 11