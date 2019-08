Premier League, 3° turno - Chelsea a Norwich, Salah contro Ceballos

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mentre in Italia è tutto pronto per la prima giornata di campionato, in Inghilterra ci si avvia al terzo turno. La scorsa giornata ci ha lasciato in eredità il primo piccolo stop del Manchester City che ha pareggiato il big match con il Tottenham, sempre per questioni di VAR. La formazione di Pep Guardiola proverà subito a rifarsi domenica contro il Bournemouth, sarà veramente complicato per la squadra di Howe uscire indenni dall'Etihad Stadium. I Citizens giocheranno conoscendo il risultato delle due formazioni a punteggio pieno che si affronteranno nel pomeriggio di sabato, atmosfera sicuramente da sogno ad Anfield per la sfida tra Liverpool ed Arsenal. La squadra di Klopp, nonostante qualche difficoltà palesata contro il Southampton, ha raccolto il massimo come del resto anche l'Arsenal. I Gunners si affidano alla certezza chiamata Aubameyang mentre hanno scoperto il talento di Dani Ceballos. Il trequartista spagnolo ha fatto subito scoccare la scintilla con il pubblico dell'Emirates a suon di giocate ed assist per i compagni.

Chi è atteso ad un grande banco di prova è senza dubbio il Chelsea di Frank Lampard, i Blues infatti hanno raccolto soltanto un punto nelle prime due giornate. C'è rammarico soprattutto dopo il pari contro il Leicester, la delusione fa da capolino e alle 13.30 faranno visita al Norwich. Al Carrow Stadium non sarà un match facile, i padroni di casa hanno spazzato via senza troppe difficoltà il Newcastle con la tripletta di Teemu Pukki. L'attaccante finlandese con quattro gol è il capocannoniere della Premier League al fianco di Sterling. Obiettivo tre punti anche per il Manchester United, contro i Wolves non è arrivato il successo e rimane il rammarico per l'errore dal dischetto di Paul Pogba. Davanti al proprio pubblico ci sarà da sfidare un Crystal Palace partito con il freno a mano tirato. Sempre alle 16 si affrontano due deluse di questo avvio di stagione, zero punti per il Watford che se la vedrà contro il West Ham che non ingrana nonostante i colpi del mercato.

Due match in contemporanea nella giornata di domenica alle 17.30 con a Londra il Tottenham che affronterà il Newcastle di Steve Bruce. La squadra di Mauricio Pochettino ha scoperto Ndombele che nelle prime due giornate si è preso il centrocampo degli Spurs a suon di grandi prestazioni. C'è attesa anche per l'argentino Lo Celso mentre gli ospiti non stanno vivendo un grandissimo momento. L'altro match vedrà invece i Wolves, forti della vittoria in Europa League contro il Torino, ospitare il Burnley.