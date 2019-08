Premier League, 4° turno - Comincia lo United, chiude il derby di Londra

Cominciamo dalla fine, ovvero dalla sfida che domenica sera chiuderà il quarto turno di Premier League: il North London Derby". Il derby del Nord di Londra, la sfida infinita tra l'Arsenal e il Tottenham che andrà in scena all'Emirates. Due squadre che non hanno chiuso benissimo la terza giornata di campionato, la formazione di Emery infatti è caduta sotto i colpi di Salah nel big match contro il Liverpool. Ne ha subito uno ma pesante di gol il Tottenham, quello del brasiliano Joelinton che ha consegnato tre punti a sorpresa al Newcastle. Già alla prima di campionato gli Spurs avevano accusato qualche problemino nonostante la vittoria sull'Aston Villa, l'Arsenal invece sta mettendo nel motore gente del calibro di Pepé e Ceballos. Un piccolo passo indietro, questo pomeriggio alle 13.30 il match che aprirà la quarta giornata è quello tra Southampton e Manchester United. Praticamente un banco di prova già fondamentale per la squadra di Solskjaer che dopo il pari contro il Wolves, sono caduti in casa contro il Crystal Palace. Sarà Rashford ancora il rigorista?

La lotta al vertice si infiamma nel pomeriggio, il primo round è del Manchester City impegnato in casa contro il Brighton. Match sulla carta abbastanza semplice per la squadra di Pep Guardiola soprattutto dopo la vittoria in casa del Bournemouth. I Citenzes non vogliono sbagliare un colpo visto che già si trovano a rincorrere il Liverpool a punteggio pieno in classica. Scenderà in campo alle 18.30 la squadra di Jurgen Klopp, Salah in forma smagliante proverà a chiudere presto la pratica Burnley senza troppa fatica. Esame importante anche per il Chelsea di Lampard, dopo i primi tre punti contro il Norwich sarà impegnata contro un'altra neopromossa ovvero lo Sheffield United. Tanta curiosità per le giocate ed i gol della nuova coppia dei Blues, Tammy Abraham e Mason Mount.

Dopo il primo successo in questa Premier League, l'Aston Villa prova a bissare in casa del Crystal Palace. Non sarà semplice visto che i padroni di casa hanno bloccato sul pari l'Everton e battuto il Manchester United all'Old Trafford nell'ultima giornata. Guidato da Jamie Vardy, il Leicester prova a continuare a sorprendere. Per le Foxes sfida abbastanza impegnativa contro il Bournemouth di Howe. In attesa di risposte il Watford, fanalino di coda di questa Premier League. Gli Hornets hanno collezionato tre sconfitte consecutive, di contro un Newcastle che ha scoperto Joelinton contro il Tottenham. Copertina anche per Sebastien Haller, prima doppietta per l'attaccante francese che proverà a ripetersi con il suo West Ham contro il Norwich del capocannoniere Pukki. Chiude domenica l'Everton contro il Wolves per il ruolo di outsider a sorprese per la zona Europa League.