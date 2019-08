Premier League, -7 al gong. Nessuno ha speso quanto l'Aston Villa

© foto di Federico De Luca

Nessuno come l'Aston Villa in Premier League. Con le principali squadre inglesi che hanno speso gran parte del proprio budget nelle stagioni passate, in questa finestra di mercato tutte le top six, per ragioni differenti, mordono il freno. Il Chelsea non può operare, il Liverpool non ritiene migliorabile una squadra capace di totalizzare 97 punti e soprattutto di vincere la Champions. Il Tottenham si è regalato Ndombélé ed è legato alla situazione Eriksen, l'Arsenal in attesa di Pépé si è limitato al prestito (molto) oneroso di Ceballos e il Manchester United è fermo a Wan-Bissaka, nonostante i red devils promettano scintille in quest'ultima settimana. Così a prendersi la scena è la nobile decaduta, tornata nel massimo campionato. Oggi sono stati annunciati ben due acquisti, che portano a 12 il numero totale degli acquisti. Per un totale di 132,5 milioni di sterline. Equivalenti a poco più di 145 milioni.

ITALIANE BEFFATE L'acquisto più oneroso è fin qui Wesley, 25 milioni di sterline. Battuta la concorrenza della Lazio che lo seguiva sin dalla passata stagione. Così come è stata battuta la Sampdoria nella corsa all'egiziano Trezeguet: 8 milioni per portarsi a casa uno dei giocatori africani più interessanti. Ben 20 milioni spesi per il riscatto del difensore Tyrone Mings, mentre ne sono serviti 8 per quello di El Ghazi, altro protagonista della promozione. A completare l'opera Douglas Luiz (15), Targett (14), Konsa (12), Nakamba (11), Heaton (8), Engels (7), Jota (4) ed Hause (3)

OCCHIO AL PRECEDENTE FULHAM Difficilmente i villans resteranno la squadra che ha speso di più in questa finestra di mercato, ma sicuramente saranno coloro che hanno maggiormente stravolto la rosa. Il precedente dell'anno scorso del Fulham è decisamente di cattivo auspicio. I cottagers, al ritorno in Premier League, hanno deciso di cambiare gran parte dell'undici titolare spendendo oltre 100 milioni. Con risultati disastrosi: una retrocessione arrivata con diverse settimane d'anticipo.