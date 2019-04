La sfida più attesa nel fine settimana di Premier League finisce con un pareggio che accontenta probabilmente più il Chelsea che non il Manchester United. Al triplice fischio dell'arbitro il punteggio recitava 1-1. Le emozioni, ma soprattutto i gol, tutti nel primo tempo: all'iniziale vantaggio ospite firmato dall'ex Mata ha risposto in chiusura di frazione Marcos Alonso, per un pareggio che consente ai Blues di mantenere il 4° posto in classifica.

Questo il programma completo del 36° turno di Premier:

26.04 21:00 Liverpool-Huddersfield 5-0

27.04 13:30 Tottenham-West Ham 0-1

27.04 16:00 Crystal Palace-Everton 0-0

27.04 16:00 Fulham-Cardiff 1-0

27.04 16:00 Southampton-Bournemouth 3-3

27.04 16:00 Watford-Wolves 1-2

27.04 18:30 Brighton-Newcastle 1-1

28.04 13.00 Leicester-Arsenal 3-0

28.04 15:05 Burnley-Manchester City 0-1

28.04 17:30 Manchester Utd-Chelsea 1-1 (11' Mata (M), 43' Alonso (C))