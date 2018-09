Premier League, anche Newcastle-Cardiff su criptovalute

Progetto avanzato per i due club che militano in Premier League

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Dopo l'annuncio del Paris Saint-Germain di avere lanciato una propria criptovaluta, altri club sembrano intenzionati a seguire l'esempio dei parigini. Secondo il Times, alcune società di Premier League stanno lavorando su questo progetto, in particolare il Newcastle e il Cardiff sarebbero particolarmente avanti in questa direzione. Entrambi, riferisce il quotidiano britannico, sono in trattativa con SportyCo, una società di microfinanza e crowdfunding, per completare una Ico (Initial coin offering, offerta iniziale di valuta), che consentirebbe ai fan o agli investitori di acquistare la nuova valuta in gettoni virtuali.