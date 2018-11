Premier League, arriva il VAR. Club d'accordo, si parte nel 2019/20

Il VAR sbarca in Premier League. I club inglesi infatti hanno raggiunto l'accordo per introdurre il Video Assistant Referees a partire dalla stagione 2019/20.

Premier League clubs have agreed in principle to introduce Video Assistant Referees (VAR) to the competition in the 2019/20 season

— Premier League (@premierleague) 15 novembre 2018