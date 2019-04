© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Successo meritato e importante per l'Arsenal, che a dispetto della pausa per le nazionali non sembra aver perso lo smalto che aveva caratterizzato i Gunners a marzo. 2-0 netto e meritato al Newcastle nel posticipo del lunedì, che permette a Emery di issarsi al terzo posto solitario della graduatoria: superato il Tottenham e lasciato dietro anche il Manchester United grazie ai gol del solito Ramsey e al raddoppio di Lacazette. Annullati anche due gol ai londinesi, sempre superiori durante tutto l'arco dei novanta minuti.

Sabato :

Fulham-Manchester City 0-2

Brighton-Southampton 0-1

Burnley-Wolves 2-0

Crystal Palace-Huddersfield 2-0

Leicester-Bournemouth 2-0

Manchester Utd-Watford 2-1

West Ham-Everton 0-2

Domenica :

Cardiff-Chelsea 1-2

Liverpool-Tottenham 2-1