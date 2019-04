Premier League, Arsenal ancora ko: 3-0 Leicester e doppietta di Vardy

© foto di Imago/Image Sport

Terza sconfitta di fila per l'Arsenal che in campionato non riesce più a vincere. I Gunners infatti sono stati battuti 3-0 in casa del Leicester City dopo essere rimasti in 10 per l'espulsione per doppio giallo del giovane Maitland-Niles. La squadra di Brendan Rodgers è passata in vantaggio al 59' con Tielemans e all'85' ha raddoppiato con il solito Jamie Vardy, sempre a segno nelle ultime gare che nel finale ha realizzato anche la doppietta personale e il gol del tris. Con questo successo il Leicester sale a 51 punti in classifica e lascia l'Arsenal a quota 66 a poche ore dalla sfida per il quarto posto dell'Old Trafford tra Manchester United (64 punti) e Chelsea (67 punti).

Questo il programma completo del 36° turno di Premier:

26.04 21:00 Liverpool-Huddersfield 5-0

27.04 13:30 Tottenham-West Ham 0-1

27.04 16:00 Crystal Palace-Everton 0-0

27.04 16:00 Fulham-Cardiff 1-0

27.04 16:00 Southampton-Bournemouth 3-3

27.04 16:00 Watford-Wolves 1-2

27.04 18:30 Brighton-Newcastle 1-1

28.04 13.00 Leicester-Arsenal 3-0

28.04 15:05 Burnley-Manchester City

28.04 17:30 Manchester Utd-Chelsea