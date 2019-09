Si è concluso sul 2-2 il derby di Londra tra Arsenal e Tottenham. Gli Spurs erano passati in doppio vantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Eriksen e di Kane su rigore. Nel finale di primo tempo Lacazette ha accorciato le distanze per i Gunners. Nella ripresa è arrivato il gol di Aubameyang che ha fissato il risultato sul definitivo 2-2. L’Arsenal resta dunque a quota 7 punti in classifica, a meno 5 dalla capolista Liverpool. Il Tottenham rimane a quota 5.

Questo il programma completo del 4° turno di Premier League:

Sabato

13:30 Southampton - Manchester Utd 1-1

16:00 Chelsea - Sheffield Utd 2-2

16:00 Crystal Palace - Aston Villa 1-0

16:00 Leicester - Bournemouth 3-1

16:00 Manchester City - Brighton 4-0

16:00 Newcastle - Watford 1-1

16:00 West Ham - Norwich 2-0

18:30 Burnley - Liverpool 0-3