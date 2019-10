Premier League, Arsenal ok di misura. Poker Chelsea, City ko in casa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel pomeriggio di Premier League sono scese in campo Arsenal, Chelsea e Manchester City. I Gunners dopo la vittoria in Europa League, hanno battuto 1-0 il Bournemouth grazie alla rete di David Luiz mentre i Blues hanno travolto il Southampton con un netto 4-1 firmato Mount, Kante, Abraham e Batshuayi. Male invece per il Manchester City di Pep Guardiola, sconfitto 2-0 in casa dal Wolverhampton a segno con la doppietta di Traorè.

PREMIER LEAGUE - 8° TURNO

Brighton-Tottenham 3-0

Watford-Sheffield Utd 0-0

Burnley-Everton 1-0

Norwich-Aston Villa 1-5

Liverpool-Leicester 2-1

West Ham-Crystal Palace 1-2

Arsenal-Bournemouth 1-0

Man City-Wolves 0-2

Southampton-Chelsea 1-4

17.30 Newcastle-Man United