Premier League, bastano Salah e Shaqiri: 2-0 Liverpool al Fulham

Dopo il pareggio arrivato all'Emirates e sconfitta subita in Champions League, il Liverpool è tornato alla vittoria battendo 2-0 il Fulham ad Anfield Road. Gara sbloccata da Momo Salah al 41' e chiusa invece da Shaqiri che ha trovato il raddoppio al 53'. Sono tre punti importanti per la squadra di Klopp che sale a 30 punti in testa alla classifica di Premier League e aspetta buone notizie dal derby di Manchester.

Questo il programma completo della dodicesima giornata di Premier:

10/11

13:30 Cardiff-Brighton 2-1

16:00 Huddersfield-West Ham 1-1

16:00 Leicester-Burnley 0-0

16:00 Newcastle-Bournemouth 2-1

16:00 Southampton-Watford 1-1

18:30 Crystal Palace-Tottenham 0-1

11/11

13:00 Liverpool-Fulham 2-0

15:15 Chelsea-Everton

17:30 Arsenal-Wolves

17:30 Manchester City-Manchester Utd