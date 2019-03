Premier League, c'è già un verdetto: l'Huddersfield è retrocesso a marzo

© foto di Federico De Luca

In Premier League è arrivato già un verdetto. Con la sconfitta rimediata in casa del Crystal Palace per 2-0 infatti l'Huddersfield, ultimo in classifica, è già matematicamente retrocesso in Championship. In virtù delle vittorie di Burnley e Southampton rispettivamente in casa contro il Wolverhampton e in trasferta contro il Brighton, l'Huddersfield è stato matematicamente condannato alla retrocessione con ben due mesi di anticipo dalla fine della stagione.