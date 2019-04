© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pasquetta di Premier League per il Chelsea di Maurizio Sarri che contro il Burnley a Stamford Bridge cercherà di sfruttare le sconfitte di Arsenal, Manchester United e Tottenham per consolidarsi al terzo posto in classifica alle spalle di Manchester City e Liverpool. Ecco le formazioni ufficiali di Chelsea-Burnely:

Chelsea (4-3-3): Arrizabalaga; Azpilicueta (c), Christensen, David Luiz, Emerson; Kante, Jorginho, Loftus-Cheek; Hazard, Higuain, Hudson-Odoi.

Burnley (4-4-2): Heaton (c); Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Barnes, Wood.