Premier League, Chelsea corsaro in rimonta. Sprofonda il Southampton

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altro risultato durissimo per il Southampton, sconfitto dall'Arsenal nello scorso weekend e caduto in casa con lo stesso risultato anche oggi, al cospetto del Chelsea. La formazione di Conte, sotto per oltre un'ora di gioco, si sveglia negli ultimi venti minuti, rimontando da 0-2 a 3-2, grazie alla prima doppietta in Blue di Olivier Giroud e al gol del pari firmato da Eden Hazard. Di Tadic e Bednarek le reti che avevano illuso i Saints.